Son verdaderos protectores: Estos son los mejores perros guardianes

Las razas de perros históricamente han sido utilizadas por los seres humanos en diferentes aspectos de su vida. Algunos son de compañía, mientras que otros han trabajado directamente con las personas en diferentes funciones.

Los perros de pastoreo son razas de canes entrenados para poder apoyar con el cuidado de los animales ganaderos.

Si bien, algunos perros son entrenados para guiar eficientemente al ganado, otras razas fueron empleadas para proteger a vacas, ovejas u otras especies, de ladrones o predadores, lo que los convierte en los mejores guardianes.

Conoce cuáles son algunas de las razas de perros pastores consideradas como los mejores guardianes, según el American Kennel Club (AKC).

Conocido por todos como una de las razas más protectoras, estos leales canes fueron criados con el propósito de tener el pastor perfecto para ovejas, pero con el tiempo se volvieron populares como animales ideales para acompañar a policías o fuerzas militares del mundo.

Son una raza descrita como ágil, extremadamente inteligente, rápidos, obedientes y muy alerta.

A pesar de ser animales orientados al trabajo, son muy juguetones y su capacidad de adaptación los ha vuelto una de las razas más populares en todo el mundo.

