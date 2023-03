¿Los habías visto? Estas son las razas de perros más raras del mundo

05 mar. 2023 - 09:00 hrs.

Existen cientos de razas de perros en el mundo, con pelajes, colores y características diferentes. Algunas son muy populares y preferidas por todos, pero otras puede que no sean ni reconocidas por los organismos de concursos, pero aún así existen.

Los perros más exóticos no son solo más desconocidos, sino que algunos tienen particularidades físicas irrepetibles, mientras que otros se ven muy normales, aunque, de todas formas, no existen muchos ejemplares en el mundo.

Estos son algunas de las razas más exóticas del mundo:

Otterhound

Como su nombre en inglés indica, esta raza proveniente del Reino Unido fue utilizada y criada para cazar nutrias.

Es un perro grande, que alcanza hasta los 50 kilos, pero es una raza que está casi en extinción en Inglaterra. Actualmente solo se pueden encontrar mil ejemplares en todo el mundo y se trabaja para promover su reproducción y evitar que desaparezca

Xoloitzcuintle

Hace unos años se volvió una raza más conocida, luego de aparecer en la película "Coco", pero este perro mexicano antes era bastante desconocido

Es una raza que, aparte del mechón que les crece en el cráneo (parecido al corte de pelo de Arturo Vidal), no tiene pelo de tamaño mediano y posee orejas erguidas.

México tiene un perro nativo, con más de 7 mil años de vivir en este planeta, el famoso #Xoloitzcuintle... 🇲🇽🐶💀 pic.twitter.com/VJZlMGVfdk — México en Imágenes (@MxEnImagenes) November 1, 2022

Bedlington Terrier

Estos son animales de apariencia muy curiosa, algunos dirán que parece más cordero que perro, pero esta es una raza de canes especialmente recomendada para quienes sufren de alergias.

Su principal característica es la forma de pera que tiene su cabeza y su pelaje rizado. Además, tienen orejas triangulares y en sus puntas cuelgan pelos como si fueran algodón.

Viringo peruano

Esta es otra raza de perros calvos, que no deben ser confundidos con los mexicanos.

Es una raza tan antigua, que se han encontrado hallazgos arqueológicos preincas, con ilustraciones del animal. Ha estado al borde de la extinción, pero de a poco se ha vuelto a expandir por todo el mundo.

El viringo peruano, perro calato, perro chimú o viringo, multiples nombres para una de las dos variedades de perros que son originarias del continente americano. En su día en peligro, hoy es reconocido como Patrimonio de Perú. pic.twitter.com/bKDTDbtGTp — Alex Richter-Boix (@BoixRichter) May 8, 2020

Crestado tailandés

Fuera de su país de origen es un perro desconocido, si es que se le compara con otras razas asiáticas como los shiba, chow chow o akita.

Son fáciles de reconocer porque tienen el pelo muy corto, que se siente como los duraznos peludos. Esta y otras tres razas en el mundo son las únicas portadoras de una cresta de pelo en el lomo.

Esta es una raza milenaria y que conserva las mismas características que tenían hace tres mil años, porque se han mantenido relativamente aisladas.

|| creo que le voy a cambiar otra vez el daemon a Alice.

Que Ben sea un labrador no le hace justicia, así que a lo mejor un rodesiano crestado o un Ridgeback tailandés (???) pic.twitter.com/4zuZzj0CpB — ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ❛ 𝑨𝑳𝑰𝑪𝑬 𝑷𝑨𝑹𝑺𝑳𝑶𝑾。‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ (@ECHOES0FSPRING) March 3, 2021

Lundehund Noruego

Se estima que existen menos de 3 mil ejemplares de este perro en todo el mundo, así que lo más probable es que nunca hayas visto uno.

Son perros energéticos, activos, que provienen del Círculo Polar Ártico y que disminuyeron bastante luego de que se prohibió la caza de frailecillos, rol para el que eran originalmente utilizados.

Raza: Lundehund

Origen: Noruega

Peso: 6 a 9 Kg.

Tamaño: Chico

Carácter: Protector, Alerta, Energético, Lea

(único perro con 6 dedos) pic.twitter.com/D2KAkOY8i9 — Razas de Perros (@iRazasdePerros) July 8, 2017

Dandie Dinmont Terrier

Este tipo de Terrier tiene las patas muy cortas, pero el cuerpo muy alargado. Es una raza pequeña que puede pesar entre 8 y 11 kilos.

Su nombre es único y se le dio por el personaje de la novela "Guy Mannering" de Walter Scott, un granjero duro, pero dulce y que criaba ovejas.

keeping dandie dinmont terrier in my thoughts pic.twitter.com/KbxK8aivSb — laileyindisguise (@laileyincognito) February 26, 2023

Mudi

Un pastor proveniente de Hungría, que son increíblemente ágiles y muy buenos olfateando narcóticos.

Es un perro muy reconocido y apreciado dentro del país, y forman parte de las actividades de pastoreo y caza de ratones, pero que no es conocido por el resto del mundo.

🚨🚨🚨THEY ADDED THE MUDI TO THE NATIONAL DOG SHOW🚨🚨🚨 pic.twitter.com/UttNposit8 — Heather Haavisto (@othersuns) November 24, 2022

Catalburun

Conocido también como pointer turco, se estima que solo quedan 200 ejemplares de estos perros en ese país.

Tienen una nariz particularmente reconocible y que se conoce como "doble nariz". Al tener un surco exagerado en el centro, pareciera que el perro tiene el hocico bifurcado.

