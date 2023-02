Cuestan miles de dólares: Estas son las razas de perros más caras del mundo

Cuando un perro es de pura sangre tiene pedigree, y solo lo podrás encontrar a la venta. Además, a algunos precios que son exorbitantes.

Conoce cuáles son algunas de las razas de perros que han alcanzado los precios más altos en el mundo.

Más parecido a un "trapero" que a un can, esta raza es conocida por su denso pelaje crespo, jamás sedoso y muy difícil de manejar.

Es una raza con un gran instinto de caza, por lo que no te sorprendas si en los paseos los ves persiguiendo animales más pequeños, como perros, gatos o pájaros.

Dependiendo de dónde te encuentres, un perro de esta raza puede superar los 3 mil dólares por cachorro (más de 2 millones de pesos chilenos).

'Spiel mir das Lied vom #Puli' a.k.a 'Once Upon a #Puli in the West'

(Anita Ritenour, CC BY 2.0) #Hungarian #dog breed pic.twitter.com/1BgUgUuwEK