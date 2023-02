"Me caí al suelo": La complicación médica que sufrió el actor Juan Pablo Sáez tras ser picado por avispa

17 feb. 2023 - 11:00 hrs.

Durante sus vacaciones en Puyehue, el actor Juan Pablo Sáez (50) sufrió una complicada emergencia médica que, de no haber recibido tratamiento, podría haber puesto en riesgo su vida.

Según relató el actor a Las Últimas Noticias, mientras caminaba por los bosques de la región de Los Lagos junto a su hija de 10 años y una sobrina, fue picado por una avispa, lo que resultó en una severa reacción alérgica.

"Tenía toda la cara hinchada, me costaba respirar y hasta me caí al suelo un par de veces buscando aire", relató al medio nacional.

Afortunadamente, se cruzaron en el camino con unos médicos, quienes le dieron el tratamiento necesario para la crisis.

"Por 15 minutos estuve tirado, no podría moverme, pero luego comencé a respirar mejor y me fui a la casa. Ahora no pienso volver al bosque", añadió.

¿Qué le pasó?

Consultada por el medio nacional, la inmunóloga del centro de alergias de la Red UC Christus, la Dra. Teresa Peralta, cree que esto se trató de una reacción alérgica severa.

"Se produce la liberación de sustancias que causan la vasodilatación, inflamación en varias zonas, incluidas garganta y laringe", detalló la especialista.

Las reacciones de alergia severa son bastante comunes en el país, según la especialista. Estas son diferentes a los episodios por anafilaxis, una reacción aún más severa, que puede resultar en la muerte del paciente.

Según el Colegio Americano de Alergias, Asma e Inmunología (ACAAI, por sus siglas en inglés), se estima que entre 90 y 100 personas fallecen al año por cuadros graves de anafilaxia tras la picadura de un insecto.

¿Cómo puedo saber si una picada me da mucha alergia?

Según el ACAAI, algunos de los síntomas de alergia por una picada, son:

Dolor. Enrojecimiento. Hinchazón en la picada u otras partes del cuerpo. Rubor. Urticaria. Picazón.

Por otro lado, los sitios especializados recomiendan acudir inmediatamente a un centro de urgencias en caso de presentar:

Sibilancias o dificultad para respirar. Cara, boca o garganta hinchadas. Malestar o náuseas. Ritmo cardiaco acelerado. Mareos. Dificultad para tragar. Pérdida del conocimiento.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

