La supermodelo Gigi Hadid lo sufre: Estos son los síntomas del síndrome del impostor

17 feb. 2023 - 08:00 hrs.

La supermodelo Gigi Hadid (27) se sinceró con la revista "Elle" sobre su aterrizaje en la segunda temporada del programa de Netflix, "Next in Fashion", junto al diseñador de moda británico, Tan France.

POR DIOS! Trailer oficial de la segunda temporada de Next In Fashion, disponible en Netflix el 3 de Marzo. pic.twitter.com/5hgyOsiZ7X — Gigi Hadid Argentina (@GigiHadidARG) February 9, 2023

En esta nueva competencia de reality, Hadid se enfrentará a un nuevo desafío, ya que será una de las conductoras, en remplazo de la estilosa Alexa Chung.

"Netflix no me lo hizo fácil. Realmente me pusieron en un proceso de audición. Es algo que respeto y me hizo sentir muy bien cuando me dieron el trabajo. Se sentía como que me había ganado su confianza", contó la modelo a la revista.

gigi hadid by mario sorrenti for elle magazine, march 2023 pic.twitter.com/VnPlywqx7N — 🕊 (@justbottega) February 15, 2023

En especial, para Gigi, el proceso fue un desafío, debido al síndrome del impostor que admitió sufrir en 2022.

"Tienes la sensación del síndrome del impostor y piensas: '¿Me están dando este programa porque tengo muchos seguidores?'", detalló en la entrevista la modelo.

¿Qué es el síndrome del impostor?

Se conoce como síndrome del impostor a una experiencia que probablemente has sentido, esa sensación de que te sientes como una farsa, insuficiente o deficiente en algún área de tu vida, a pesar de haber alcanzado un gran éxito, describieron en el sitio Very Well Mind.

Puedes sentirlo sobre tu vida laboral, tus relaciones de amistad, pareja o tus conocimientos generales. Es una manera de no darte crédito por tu trabajo, sin que te des cuenta.

El síndrome del impostor es un sesgo psicológico en el que crees que no eres capaz, a pesar de que tienes un alto rendimiento



Te sientes impostor y no lo eres



Pero, recuerda hay otros sesgos (Dunning Kruger) contrarios que impiden autopercibirte incompetente cuando lo eres 😊 pic.twitter.com/4UIpCfnZbw — Virginio Gallardo (@virginiog) February 13, 2023

Este no es un diagnóstico psicológico de por sí, pero es un término que ha sido acuñado por psicólogos desde la década de los 70, pero que en los últimos años ha recibido más notoriedad popular.

¿Cómo puedo saber si lo tengo?

Existen diferentes características con las que se manifiesta el síndrome del impostor. En algunos casos, puede ser más perfeccionista y crees que todo lo que haces debe ser absolutamente perfecto para que sea válido.

Otras personas sienten que si no son expertas en un área, entonces sus conocimientos no tienen mayor validez; lo mismo ocurre con quienes se lo cuestionan por no ser genios de nacimiento.

Al otro lado del síndrome del impostor, está el efecto Dunning-Kruger: de subestimar las capacidades, a sobrestimarlas.



Este gráfico es del libro "Piénsalo otra vez", de Adam Grant (muy recomendable). #desaprender #aprendizaje #competencias #liderazgo pic.twitter.com/8whE5kDzuq — Neus Portas (@neusportas) February 7, 2023

Mientras que otros se sienten como un impostor solamente por no ser capaces de resolver sus problemas solos y requieren de ayuda.

Según el sitio Very Well Mind, otras características de las personas con el síndrome del impostor, son:

Incapacidad para evaluar de manera realista tus habilidades y competencias. Atribuyes tu éxito a factores externos, como la suerte. Reprochas tu rendimiento. Te produce miedo no estar a las alturas de tus expectativas. Sueles exigirte demasiado. Saboteas tu propio éxito. Dudas de ti mismo. Estableces metas muy altas y luego te sientes muy decepcionado cuando no las alcanzas.

A pesar de que este no es un trastorno diagnosticable, como la depresión o la ansiedad, se recomienda que acudas de todas maneras a un especialista de salud mental. De esta manera podrías aprender herramientas para reconocer estas sensaciones y actuar para darte más reconocimiento.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

