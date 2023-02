No provenían de la NASA: ¿Qué provocó los rayos verdes que se vieron en el cielo de Hawaii?

Unas líneas verdes que duraron un poco más de un segundo se vieron la noche del sábado 28 de enero sobre las islas de Hawaii, en Estados Unidos.

El fenómeno fue captado por la cámara Subaru-Asahi Star, instalada en el telescopio Subaru del Observatorio Astronómico Nacional de Japón (NAOJ), el que se encuentra en la cima del volcán Mauna Kea.

Aunque muchos pensaron que se trataba de luces provenientes de satélites de la NASA, la entidad confirmó que no era de ellos. Entonces, ¿de dónde venían los rayos?

On Jan 28, 2023, HST, Subaru-Asahi Star Camera captured green laser lights in the cloudy sky over Maunakea, Hawai`i. The lights are thought to be from a remote-sensing altimeter satellite ICESAT-2/43613.

