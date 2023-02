¿Cuándo llegarían los humanos a Marte? Esta es la respuesta de Elon Musk

Hace 21 años, el empresario sudafricano, Elon Musk, fundó la empresa aeroespacial SpaceX, con el propósito de disminuir el precio del transporte espacial.

En un comienzo, se esperaba que los cohetes de la organización estadounidense transportaran a las capas más lejanas de la atmósfera los satélites y piezas de tecnologías que requiere la humanidad, pero desde un inicio, el empresario reveló sus intenciones de colonizar Marte.

Parece imposible pensar en comunidades y asentamientos humanos en el Planeta Rojo, pero en algún minuto también lo fue la idea de que podríamos alcanzar la Luna.

Durante los últimos años se ha trabajado en la tecnología que nos ayudaría a alcanzar este objetivo, pero aún falta mucho.

Pero el magnate sudafricano tiene la esperanza de que el objetivo se logra más temprano que tarde.

"Ojalá la humanidad llegue a Marte en 20 años", escribió Musk en su cuenta de Twitter el pasado 6 de febrero.

Hopefully, humanity will reach Mars in 20 years