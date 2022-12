Siempre algo puede salir mal: Todos los riesgos a los que se exponen los humanos con los viajes espaciales

Los esfuerzos por colonizar nuevos espacios del universo han puesto el énfasis en la inversión e investigación espacial que permita lanzar a los humanos hacia lo desconocido.

Pero los años de investigación han demostrado que este es un negocio bastante peligroso, en el que ante el más mínimo error o descoordinación, las vidas de los voluntarios pueden terminar.

Conoce cuáles son los principales riesgos que se corren durante la carrera espacial.

Todo lo que los expertos diseñan debe ser puesto a prueba, como una medida de seguridad. Si bien en agencias como la NASA contratan a los mejores profesionales, errar es humano y no un inconveniente extraño.

En años anteriores, en plena carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética (ahora Rusia), varias pruebas técnicas terminaron en tragedias, luego de pequeños fallos de cálculo.

Solo en 1967, durante las pruebas de la nave Apollo 1, tres tripulantes fallecieron luego de quedar encerrados al interior de la nave, cuando repentinamente comenzó un incendio del que no pudieron escapar.

I lost three close friends in the Apollo 1 fire. I seldom speak about it.



On the 50th Anniversary, January 27 2017, NASA unveiled a tribute to the crew. You can read more here: https://t.co/hO93PxQOzM



📷: @NASA pic.twitter.com/7hrBT4b4pH