Síndrome de Moyamoya: Esta es la enfermedad por la que una familia chilena pide desesperadamente ayuda

05 dic. 2022 - 11:00 hrs.

Victoria Silva, una madre de San Felipe, ha recurrido a un medio local para conseguir la ayuda que requiere para que su hija de 15 años, Sofía, pueda ser operada debido a una extraña condición que afecta su cerebro.

Fue hace casi tres años, en febrero de 2020, cuando detectaron por primera vez que Sofía padece del síndrome de Moyamoya y, desde esa fecha, que ella y su familia están esperando la cirugía.

"Estamos solo con medicamentos y ella sigue haciendo sus crisis cada vez más raras. Está perdiendo su consciencia mental, o sea, no está aprendiendo como el año pasado", detalló en El Trabajador su madre.

Sofía, que además nació con Síndrome de Down, acudía a un colegio de la zona, pero su madre explica que deberá cambiar de institución debido a los retrasos cognitivos que está presentando.

"Yo solo lo que pido es que me puedan ayudar a agilizar la operación, porque ella es lo que necesita, no es algo que yo esté pidiendo plata ni nada de eso, me interesa que por favor me puedan ayudar en agilizar esta operación", aclaró la madre.

¿Qué es el síndrome de Moyamoya?

Esta enfermedad es un trastorno muy poco habitual que afecta a las venas que alimentan al cerebro con la sangre que requiere para funcionar. Específicamente, es la arteria carótida la que se estrecha o bloquea, lo que produce que crezcan pequeños vasos sanguíneos para compensar la falta de sangre irrigada.

Desde Clínica Mayo explican que si bien no es muy común, la condición se ha detectado primordialmente en personas con ascendencia asiática, mujeres y quienes nacieron con Síndrome de Down, como Sofía.

Entre los 5 y 10 años, los pacientes tienen la mayor probabilidad de presentar los primeros síntomas, pero durante la adultez, específicamente entre los 30 y 50 años, también se podría manifestar la enfermedad.

¿Cuáles son los síntomas?

En la mayoría de los pacientes, la primera señal de alerta del extraño síndrome es un accidente cerebrovascular o accidente isquémico transitorio recurrente, esto "es cuando se detiene el flujo de sangre a una parte del cerebro por un breve período de tiempo", detallan en MedlinePlus.

Debido a la disminución de flujo sanguíneo que recibe el cerebro, otros síntomas que se pueden experimentar, según Clínica Mayo, son:

Dolor de cabeza

Convulsiones

Debilidad, entumecimiento o parálisis en la cara, los brazos o las piernas, especialmente en un lado del cuerpo

Alteraciones visuales

Dificultades para hablar o entender a los demás (afasia)

Retrasos cognitivos o en el desarrollo

Movimientos involuntarios

Debido a que los pacientes corren el riesgo de sufrir más de un accidente cerebrovascular, pueden también vivir complicaciones más habituales como convulsiones, problemas en la vista, parálisis, retrasos en el desarrollo, problemas en el habla o movimientos.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

Todo sobre Salud