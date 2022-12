¿Cuándo se debería armar el árbol de Navidad? Esto es lo que recomienda el feng shui

02 dic. 2022 - 16:00 hrs.

Se acerca la Navidad y muchos han comenzado a decorar sus hogares, mientras que en otras casas, las preparaciones no inician hasta que la fecha está mucho más cerca.

Algunos instalan el árbol de Navidad un día determinado por la tradición, mientras otros siguen recomendaciones religiosas, pero el feng shui tiene su propia sugerencia.

¿Cuándo se debería armar?

El feng shui es una filosofía de origen chino que busca encontrar el equilibrio y atraer energías positivas a partir del orden de los objetos y la utilización de los espacios en función de los puntos cardinales.

Según explicaron en el sitio Semana, de acuerdo a esta filosofía, la mejor opción es armarlo durante la segunda y la tercera semana del mes, y que ojalá no sea más tarde que la celebración de las Posadas, ya que la pieza de decoración es un símbolo de positividad y un receptor de buenas vibras.

Este no es un ritual que sea practicado por los chilenos, pero a partir del 16 de diciembre, los creyentes de México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Panamá "piden posada" o alojamiento y celebran a quienes les abren las puertas de su hogar.

¿Dónde coloco el árbol?

El sector de tu hogar es también muy importante. Se recomienda no armar un árbol de Navidad dentro de la habitación, ya que su energía podría alterar tu sueño, explicaron en Love to Know.

Según el feng shui, las luces, decoraciones y festividad que rodean el árbol de Navidad son imanes de energía, por lo que dependiendo del punto cardinal en el que lo ubiques, atraerás suerte a diferentes ámbitos de tu vida.

Hacia el norte: Potenciarás tu carrera.

Noreste: Actividades asociadas a tu educación.

Este: Mejorarás la salud de tu suerte, aumentarán tus niveles de energía.

Sureste: Aumenta la abundancia y las buenas vibras.

Sur: Reconocimiento a tus logros.

Suroeste: Suerte y romance.

Oeste: Te entregará la guía y ayuda que necesitas.

Noreste: Suerte.

