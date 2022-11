¿No te gusta la Navidad? Conoce qué es el "Síndrome de Grinch", la condición que podría estar afectándote

19 nov. 2022 - 08:00 hrs.

Pese a que aún restan semanas para que comience diciembre, ya hay personas que se sienten contagiados del espíritu de la Navidad, una de las fiestas más globalizadas del mundo.

Las reuniones familiares, los regalos, las películas emotivas, los villancicos, las luces y adornos de colores, son elementos característicos de esta popular celebración que, generalmente, hace felices a niños y adultos. Sin embargo, hay personas a quienes les sucede todo lo contrario.

Mientras otros disfrutan, ellos experimentan sentimientos de negatividad, tristeza, melancolía e incluso enfado hacia todo lo que tenga que ver con la Navidad. Resulta que esto no es antojadizo y podría responder a una depresión navideña o "Síndrome de Grinch".

¿Qué es y cuáles son sus síntomas?

De acuerdo al portal 20 Minutos, se puede categorizar como síndrome, ya que la mayoría de manuales de diagnóstico en la práctica psiquiátrica no lo recogen. Esto no quiere decir que no exista, puesto que varios psicólogos han llegado a clasificarlo como una forma de Trastorno Afectivo Estacional (TAE).

En detalle, se trataría de una condición muy parecida al trastorno depresivo, pero limitado a la temporada en que ocurre esta festividad. Su desencadenante pueden ser las propias navidades o circunstancias ligadas a las mismas, como vivencias traumáticas del pasado.

Respecto a los síntomas, quienes sufren de esta afección pueden experimentar falta de energía, irritación, malestar, desinterés por realizar actividades, estrés, ansiedad y hasta trastornos del sueño. Cabe destacar también que quienes ya padecen de un trastorno depresivo son más propensos a sufrir este síndrome.

Las causas por las que la Navidad puede provocar estos estados son variadas. Algunas de las más frecuentes son la ausencia de un ser querido, la presión por hacer cosas por compromiso, ver a personas que no quieres ver, sentir que participas de rituales impuestos por tradición o sentirte obligado a ser o al menos parecer alegre.

¿Qué hacer ante la depresión navideña?

Se sugiere buscar ayuda profesional para hacer frente a la depresión navideña, así como rodearse de personas comprensivas que apoyen o conversen sobre el problema.

Una de las recomendaciones para sobrellevar esta condición es reconocer lo bueno haciendo una “lista de gratitud”, que permita hacer consciencia sobre las situaciones positivas que rodean el ámbito familiar, laboral y personal.

Lo ideal es cuidar la alimentación, evitar situaciones de estrés, descansar adecuadamente y limitar la acción de personas que influyan negativamente en el estado de ánimo, pues un artículo del medio The Conversation puntualiza la presión social como una gran influencia anímica, por el “deber” de estar felices en familia.

