¿Los ves opacos? Así es cómo puedes lavar tus vasos para que queden relucientes

¿Has notado que algunos de los vasos de tu casa de un día para el otro dejaron de ser completamente transparentes y se ven nublados y opacos?

Probablemente has intentado escobillarlos con lo que sea, puede que incluso los hayas rayado con una virutilla, pero no lograste removerlo. Es que esto no se produce por cualquier tipo de suciedad.

Según explican desde The Kitchen, en la mayoría de los casos, esto ocurre por la acumulación de minerales pesados que se encuentran en el agua, o por su interacción con ciertos restos de comida, o con la temperatura en que los lavas.

Una manera de evitarlo, es secarlos y guardarlos inmediatamente después de lavarlos. Pero si ya tienes un par de vasos turbios, revisa cómo puedes limpiarlos.

¿Cómo los debo lavar?

Según explican desde el sitio oficial de Martha Stewart, para poder remover la acumulación de minerales de tus vasos necesitas de vinagre.

En una fuente con suficiente espacio como para sumergir los implementos de vidrio, puede ser el lavaplatos con un tapón también, debes colocar vinagre tibio.

Debes remojar los vasos por al menos una hora para que la acidez del vinagre pueda remover los minerales endurecidos en la superficie.

En caso de que veas que el remojo no es suficiente, puedes escobillarlos, muy suavemente, con un poco de bicarbonato de sodio. Debes tener cuidado, porque este polvo podría dañar el acabado, explicaron en Good Housekeeping.

Desde el sitio web de Stewart, indican que también puedes usar una malla de nylon o una esponja de plástico, como las que se venden para exfoliar el cuerpo en la ducha, para remover la película de cal pegada.

Una vez que hayas terminado el proceso, debes enjuagarlos con agua caliente y secarlos de inmediato, para no arruinar todo tu trabajo.

