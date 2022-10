¿Quieres trabajar para la NASA? Revisa los requisitos para viajar al espacio

Viajar al espacio es el sueño de chicos y grandes, pero hacerlo realidad es muy difícil, más aún si no eres ciudadano estadounidense. De hecho, la nacionalidad y otros factores han provocado que la NASA tenga una escasez de astronautas para concretar las misiones de este 2022.

Desde su origen, la Federación Aeronáutica Internacional (FAI) ha enviado al espacio a 570 personas. El número de postulantes suele triplicar esta cifra, pero es mínima la cantidad de elegidos, ya que los requisitos para conseguir un lugar son muy específicos.

Entre los objetivos que tiene la NASA para sus próximas misiones está el enviar a la primera mujer a la Luna mediante el programa Artemis, como parte de la tripulación que pasará una semana en la superficie lunar.

A continuación, conoce cuáles son los requisitos para ser un miembro de la NASA y ver a la Tierra y a otros planetas desde el espacio:

Si se cumplen estos cuatro requerimientos, los interesados deben postular vía Internet y realizar una evaluación de dos horas.

Una vez logrado estos pasos, los aspirantes serán entrenados por dos años. Eso sí, deberán pasar entre 18 y 24 meses especializándose en la labor que realizarán en la Estación Espacial.

Para obtener más información sobre la profesión de astronauta de la NASA, y los requisitos de aplicación, visita este enlace (pincha aquí).

