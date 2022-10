La Luna se está alejando: Estas son las consecuencias que tendrá para la Tierra

Desde que se formó la Luna se aleja lentamente de nuestro planeta. Si la distancia entre los cuerpos comenzó en 22.500 kilómetros, ahora la distancia es 18 veces mayor: 402.336.

Se estima que el satélite continuará alejándose a una tasa de 3,78 centímetros por cada año, lo que sería más o menos a la misma velocidad que crecen las uñas.

La separación era inevitable por las fuerzas de gravedad que se ejercen entre los cuerpos. Mientras que la Luna "tira" de las mareas, estás ejercen una fuerza de vuelta.

La velocidad de rotación de satélite aumenta por la fuerza de gravedad, haciendo así más eficiente su "escape".

Es muy similar a lo que ocurre con los juegos de las plazas, mientras más rápido giras, mayor la sensación de que sales eyectado o de que algo te tira.

The Moon currently moves away from us at a rate of 3.8cm/year (1.5"/yr). BUT this 'lunar retreat' rate has varied from 0.13 – 28 cm/year over the last 4.5 billion years.

