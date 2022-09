Nasa chocará asteroide para desviarlo en la misión DART: Así puedes seguirlo en vivo

Quedan apenas un par de horas para que la misión DART, o Prueba de Redirección de Asteroides Dobles, choque contra una roca espacial.

Este lunes 26 de septiembre, diez meses después de su lanzamiento, la nave espacial de la NASA cumplirá su objetivo, con el fin de ver cómo afecta al movimiento de un asteroide en el espacio.

El evento, que será transmitido a través de su página web, también será la primera demostración a gran escala de la tecnología de desviación de asteroides que puede proteger el planeta.

La transmisión oficial de la NASA comenzará cerca de las 18 horas y podrás seguirla a través de la cuenta de YouTube de Meganoticias o de la agencia estadounidense.

En tanto, el impacto se estima que ocurrirá a las 20.15 horas de Chile.

La misión se dirige a Dimorphos, una pequeña luna que orbita el asteroide Didymos, cercano a la Tierra. De acuerdo a la NASA, el sistema de asteroides no supone ninguna amenaza para la Tierra, lo que lo convierte en un objetivo perfecto para probar un impacto cinético, el que podría ser necesario ante un eventual choque de un asteroide con el planeta.

