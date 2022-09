Se conoce como síndrome del corazón roto: Esta es la enfermedad que tuvo a Eva Gómez internada por 6 días en la UCI

En un nuevo capítulo de "La Divina Comida", la animadora de televisión, Eva Gómez (51), entregó detalles sobre el problema médico por el que tuvo que estar seis días internada en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el año 2015.

"Me fui a la mierda", confesó la española a Yamila Reyna, Pamela Díaz y Carmen Gloria Bresky.

Es que además de estar grabando Talento Chileno de Chilevisión durante 12 horas diarias, dos días antes de sufrir la emergencia cardiaca, le habían informado que su hermano padecía de un agresivo cáncer de hígado, y requería de un trasplante con urgencia.

Así fue como, de repente, un día, mientras estaba en el baño, sintió el peso de un "elefante de 350 kilos" en el pecho y luego, simplemente, perdió la consciencia.

"Se me detuvo el ventrículo izquierdo y en las imágenes era un infarto al miocardio, fue terrible", explicó. Según aclaró la animadora, el diagnóstico específico es una miocardiopatía de Takotsubo, también conocida como el síndrome del corazón roto.

Este síndrome fue descrito por primera vez en 1990, en Japón, país en que se le nombró en honor a una vasija utilizada como trampa para pescar pulpos, ya que tiene una forma similar a la del ventrículo izquierdo del corazón.

Este tipo de miocardiopatía ocurre con la debilitación de esta cavidad, la principal cámara de bombeo del corazón, ante una situación de estrés, razón por la cual se conoce como síndrome del corazón roto.

There’s a disease that suit this condition, we called it as Takotsubo Cardiomyopathy (Broken Heart Syndrome). In Japan, they use Tako-tsubo (octopus trap) to catch octopus. It’s similar shape to human heart at left ventricular part which ballooning in this condition. https://t.co/8ACClIwrtw pic.twitter.com/48k0QsoCUX