Estas son las razones científicas por las que no se recomienda recongelar los alimentos

Congelar alimentos es una herramienta muy útil para tener comidas disponibles todo el año. Pero existen algunas reglas, bastante laxas, sobre los métodos que deberías seguir y así tener los mejores resultados.

De partida, no todas las comidas deberían ser guardadas en el congelador, ya que al hacerlo, podrías arruinarlas.

También, probablemente has escuchado que una vez que descongelaste un producto, deberías cocinarlo de inmediato y no volver a colocar en el freezer. Si bien, no hay ni una regla que lo prohíba, esta es una sugerencia que los expertos hacen con fuertes argumentos.

Conoce cuáles son algunas de las razones por las que estaría contraindicado volver a congelar los alimentos.

Cambia la textura

Ningún alimento que pase por un proceso de congelación se encontrará en un estado exactamente equivalente al que tenía cuando estaba fresco.

Debes considerar que el agua es uno de los principales componentes de los alimentos y este elemento, al exponerse a temperaturas bajo cero, cambia su estado, por lo que las moléculas de las comidas también lo harán.

Cuando son congelados, las moléculas se expanden, lo que daña la pared celular. Este proceso casa que pierdan la capacidad de retener agua (razón por la que las comidas botan tanta agua cuando las dejas descongelando) y pierden su forma.

Proliferan las bacterias

Los ambientes húmedos y tibios, como en los que dejamos las comidas a descongelar, son ideales para la proliferación de las bacterias. Si bien un porcentaje de estos microorganismos son destruidos al exponerlos a altas o bajas temperaturas, algunos pueden sobrevivir.

Según explicó el chef e influencer chileno, Heinz Wuth en su blog de cocina, Im Chef, las bacterias psicrofilas podrían sobrevivir al proceso de congelamiento y mantenerse en los alimentos una vez en el freezer.

Se pierden nutrientes

Si bien desde la Universidad de Minnesota dicen que, "hecho de modo adecuado" se pueden preservar los nutrientes de los alimentos, algunos alimentos inevitablemente perderán parte de su aporte.

Por ejemplo, aquellas moléculas solubles en agua, como la vitamina C y las del complejo B, podrían disolverse con el agua que se pierde en el proceso de descongelado. De hecho, desde el sitio SFGate, recomiendan conservar este líquido cuando se trate de alimentos ricos en este tipo de nutrientes.

