"Una receta para el peligro": Organismo de salud estadounidense advierte sobre los riesgos de seguir desafío de TikTok

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos lanzó un comunicado en el que informan sobre los peligros de un "trend" que circula actualmente en TikTok. En los videos se puede ver a las personas cocinando pollo en un popular jarabe para el resfrío altamente comercializado en Norteamérica.

Si bien, para algunos, los videos podrían ser una clara parodia, ya que además de utilizar el medicamento como una especie de aliño, usan absurdos artículos, como alicates o planchas para el pelo, como utensilios de cocina, la FDA considera que este tipo de contenido podría ser particularmente peligroso para los niños.

what if we… ate sleepy chicken together .. aha ha, just kidding.. unless..? 😳 pic.twitter.com/LisPcMfkRD