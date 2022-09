"Me cuesta hasta levantar la cartera": Esta es la dolorosa enfermedad que confesó tener la ex Miss Alicia Machado

20 sept. 2022 - 11:00 hrs.

La presentadora de televisión y ex Miss Universo, Alicia Machado (45), confesó, entre lágrimas, padecer una dolorosa e incomprendida enfermedad. La venezolana estaba visiblemente afectada mientras se sinceraba con sus cerca de 2 millones de seguidores en una transmisión en vivo de Instagram.

"Me imagino que después de este live voy a tener 350 psicólogos psicoanalizándome: '¿y por qué llora?'. Y veces no está tan fácil. No tiene nada que ver con la edad. Cuando siento que se me activa lo de la fibromialgia, me cuesta a veces levantar hasta la cartera", explicó la actriz.

"Es algo difícil", agregó.

¿Qué es la fibromialgia?

Esta es una incomprendida enfermedad que altera la percepción del dolor de los pacientes. Esta condición crónica se caracteriza por causar dolor generalizado en todo el cuerpo, especialmente en ciertos puntos específicos, que puede variar entre articulaciones, músculos y tejidos como los tendones, explican desde la Fundación Española de Reumatología.

Se desconoce, con exactitud, el origen de la fibromialgia, pero se cree que hay una serie de factores involucrados. Podría ser resultado de eventos traumáticos, como accidentes de tránsito, infecciones virales recurrentes o lesiones.

Por lo general, son más mujeres que hombres, las diagnosticadas con esta enfermedad, que no tiene una cura definitiva, sino que solo tratamiento para los síntomas.

¿Cuáles son los síntomas?

La fibromialgia puede ser una enfermedad muy difícil de diagnosticar debido a que no cuenta con una prueba de detección específica y porque los síntomas pueden ser bastante inespecíficos.

Desde el sitio Medline Plus explican que algunos de los síntomas más recurrentes entre las personas con fibromialgia, son:

Dolor y rigidez en todo el cuerpo.

Fatiga y cansancio.

Problemas con la memoria y concentración.

Depresión.

Ansiedad.

Dolor de cabeza, migraña.

Síndrome de colon irritable.

Hormigueo de manos y pies.

Dolor en el rostro o mandíbula.

Problemas para dormir.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

