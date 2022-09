¿Estás muy afectado? Experto explica por qué sentimos tanta pena por la muerte de un personaje como la Reina Isabel II

13 sept. 2022 - 08:00 hrs.

Han pasado pocos días desde que anunciaron la muerte de quién fue monarca por más de 70 años en el Reino Unido, la Reina Isabel II. Si bien, por su avanzada edad, su muerte no es un acontecimiento inesperado, este sí ha causado conmoción en todo el mundo.

Cientos de británicos se han presentado en los diferentes puntos para despedir a la monarca, pero el dolor de su partida se ha manifestado, con diferente intensidad, en personas de todo el mundo.

Si es que eres una de ellas, o conoces a alguien que te parece estar muy afectado, es normal que te preguntes por qué; si realmente no era una persona que conocieras ni formaba parte de tu familia.

¿Por qué nos duele tanto la muerte de un personaje?

Más allá de empatizar con el dolor que debe estar sintiendo su familia, la muerte de un personaje nos puede afectar directamente.

No es de extrañar, considerando que vivimos en una era hiperconectada, que sintamos una conexión incluso con los personajes más lejanos, físicamente.

Una mujer llora frente a la embajada británica tras la muerte de la reina Isabel II de Gran Bretaña, en Tokio, el 12 de septiembre de 2022. Créditos: AFP

"Ahora la tecnología permite que la persona entre al hogar, por medio de imágenes, en una relación de presencia", explicó Juan Pablo Westphal, psicólogo de Clínica Santa María. "Las personas se van encariñando, sintiendo cerca al personaje, no a la persona que hay detrás, porque no lo conocemos más allá de lo que vemos".

Además, estos personajes se vuelven parte del desarrollo personal de cada uno, especialmente en un caso como el de la Reina Isabel, que fue protagonista o participó de cientos de eventos históricos de la humanidad.

"Recordamos no solo sus hitos, sino cómo sus hitos se conectaron con los nuestros. Su muerte no es solo el final de su vida, sino que refleja nuestros propios pasos por la vida", explicó a la revista People, David Kessler, experto en duelo.

La gente mira las flores colocadas por los simpatizantes en recuerdo de la reina Isabel II de Gran Bretaña en Green Park, cerca del Palacio de Buckingham, en Londres, el 11 de septiembre. Créditos: AFP

¿Qué puedo hacer?

No existen emociones correctas o erradas, por lo que no es necesario que cuestiones tus sentimientos. En cambio, los expertos recomiendan rodearte de personas que compartan tu sentir, para que juntos puedan procesar el dolor.

"Si estás triste y te pones a hablar por teléfono con tu hermano, que te dice: 'Es ridículo, no la conociste', esa no es la persona con la que debes charlar. Busca a alguien que sea como tú. Conecta con otros que se sientan igual. No hay una forma correcta o incorrecta de hacer el duelo", explicó al sitio estadounidense, George Bonanno, profesor de psicología clínica y experto en pérdida y trauma de la Universidad de Columbia.

