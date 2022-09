Puede aparecer por usar tacos: Esta es la dolorosa enfermedad que padecería la reina Letizia de España

En los pocos representantes de la realeza que siguen activos en Europa, el protocolo es una tradición que continúa mandando. Para ellos, la vestimenta no solo es la forma en que se presentan al mundo, también es un detalle con que recuerdan sus títulos. El protocolo demanda mantener cierta imagen en los compromisos oficiales.

Por eso que no es de extrañar ver a la reina Letizia en tacones, pero ahora, durante sus vacaciones, ha preferido las sandalias y el calzado absolutamente plano. Es que la reina consorte sufriría una dolorosa condición en los pies.

Así fue revelado en un perfil de El País, por el periodista Jesús Rodríguez.

"Camina erguida y con la barbilla alta (quizás más como la antigua bailarina clásica de su niñez asturiana que con la supuesta prosopopeya de la realeza), determinada y braceando ligeramente, aunque sufre continuos dolores en el pie por una metatarsalgia crónica, resultado del uso excesivo de zapatos de tacón, que aborrece", escribió el periodista hispano.

La metatarsalgia es el nombre con que se conoce a la inflamación de la bola del pie o metatarso. Esta zona corresponde al área entre los dedos y el arco, llamada así por los huesos metatarsianos en la sección media del pie.

Esta dolorosa afección, a pesar de no ser considerada un problema grave de salud, sí podría intervenir con tu día a día o si es que practicas algún deporte o actividad física.

Es habitual que se presente por la presión que se ejerce, por lo que es habitual verlo en las personas que corren o practican deportes de alto impacto y con muchos saltos. También podría ocurrir por la forma del pie, fracturas de fatiga, por exceso de peso o por calzado inadecuado.

Es que, según explican desde Clínica Alemana, la metatarsalgia aparece por la inflamación de alguna de las estructuras, ya sean los tendones, músculos, huesos o ligamentos, pero los más afectados suelen ser los metatarsianos y los nervios asociados.

El dolor en el pie es el principal indicador de la metatarsalgia, y este es progresivo y puede mantenerse durante varios meses. Según el sitio WebMD, los pacientes describen el malestar como:

Una vez que los médicos pueden confirmar la metatarsalgia, esta se podría tratar con cambios en el calzado, con mayor acolchado en la zona media del pie o terapia de rehabilitación. Pero si esto no mejora los malestares, los médicos podrían evaluar realizar una cirugía para corregir los tejidos óseos y blandos.

