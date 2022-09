Estas son 7 señales que te podrían indicar que estás en una "relación tóxica"

04 sept. 2022 - 23:15 hrs.

En teoría, una relación sana es aquella en la que existe una buena comunicación, hay confianza, honestidad, independencia, respeto, esfuerzo y compromiso entre los participantes para no solo crecer, también cumplir con las necesidades de cada uno.

Es por esto que cuando no se cumplen estos puntos, en alguna medida, podemos decir que no se tiene la relación más sana, lo que podría acarrear un desgaste tanto mental como físico.

Según el sitio Very Well Health, las relaciones tóxicas son aquellas en las que no te sientes cómodo, o puede que te sientas atacado, sin apoyo o mirado en menos.

Si bien, cada relación tiene dinámicas diferentes, existen algunas señales que podrían ayudar a que te des cuenta de que no estás en la mejor situación. Estas no son inequívocas, pero si las reconoces podrías plantearlas con tu pareja o con un terapeuta.

Son muy dependientes

Depender, en un porcentaje de tu pareja, es clave para una relación. Es que una conexión saludable también significa que puede contar y confiar en ellos cuando te encuentras cruzando momentos difíciles, desafíos, o para dar a conocer tus alegrías.

Pero cuando lo llevas al extremo y conviertes tu relación en el centro del universo, no es la opción más saludable.

Para la experta en relaciones, Monica Parikh, tu pareja no debería consumir más del 80% de tu vida. "Tu vida debería estar llena de otras cosas -como amigos, aficiones, espiritualidad, ejercicio- que la relación es simplemente la guinda del pastel, en lugar de todo el helado", añadió la especialista.

No te sientes seguro/a

Esta es una de las señales más preocupantes, que no solo podría indicar que estás en una relación tóxica, sino que en una abusiva.

En este caso, la seguridad hace referencia a problemas de violencia física, pero también se podría tratar de violencia emocional o psicológica.

Esto podría ocurrir cuando expresan desdén por tus opiniones, sentimientos, o "cuando intentas tener una discusión con tu pareja, te reprenden, te insultan, te dicen que eres estúpido, te menosprecian y/o te ridiculizan y avergüenzan públicamente", explicó a la revista Shape, Gary Broen, terapeuta de parejas en Los Ángeles.

Tienes problemas sin resolver

Puede ser que sea un conflicto, una pelea, o le has hecho saber a tu pareja que no están cumpliendo con tus necesidades y aun así no has visto cambios.

Si bien no solo es normal tener discusiones, también es saludable para el crecimiento de la relación, cuando estos no progresan a una resolución o no son tomados en serio, podrían ser una señal de que tu pareja no está escuchando tus palabras y solo está concentrado en "ganar" o establecer una posición dominante entre ustedes.

Tienes miedo de hablar

En vez de conversar o discutir sanamente las diferencias, prefieres simplemente callar. Puede ser que es porque tienes miedo, no quieres que se enojen o molesten o te parece una mejor idea adaptarte a ellos para así evitar cualquier conflicto.

Este es un grave problema porque uno de los puntos claves que cualquier relación sana debe tener es la comunicación, y la confianza de que serás escuchado sin que te juzguen.

Has cambiado drásticamente

La idea es que tu pareja sea alguien que te apoya, que te eleva y cada día mejora, pero también deben ser aceptadas aquellas características propias que te encantan y jamás quisieras cambiar.

Pero puede ser que por comentarios, críticas o manipulación de tu pareja modifiques tus actitudes, apariencia, ideas, para que se acomoden al ideal de ellos, y no los tuyos.

"Uno de los miembros de la pareja está renunciando a su sentido de sí mismo, y subyugando sus propias necesidades para complacer a su pareja y evitar cualquier confrontación cuando tienen una legítima diferencia de opinión", explicó Brown.

Te sientes controlado/a o manipulado/a

El gaslighting o amenazas, son algunas de las estrategias de manipulación más utilizadas. Estas pueden ser empleadas para aislarte de tu círculo cercano, para destruir tu confianza o salud mental, o incluso para aprovecharte de ti.

Una de las maneras de reconocer si eres manipulado, es revisar si es que tu pareja tiene la última palabra en diferentes aspectos de tu vida, como en dónde trabajas, con quién te juntas, cuánto y cómo gastas tu dinero, por ejemplo.

A tu círculo cercano no le gusta tu relación

Esta es una gran señal, porque hay veces que los terceros notan características negativas en tu pareja que estás justificando simplemente "porque ellos no lo/la conocen".

Es importante notar no solo su actitud ante tu pareja, sino que su preocupación constante ante ciertas actitudes que ven o que les has contado.

