Misión "Lucy" de la NASA detecta una luna alrededor de asteroide cercano a Júpiter

Aún cuando quedan años para llegar a su destino, un inesperado descubrimiento ha hecho el equipo detrás de "Lucy", una de las naves espaciales más nuevas de la NASA.

La misión ha logrado detectar que el más pequeño de los asteroides que pretende visitar está orbitado por una luna aún más pequeña.

Cabe recordar que "Lucy", cuyo camino comenzó el 16 de octubre de 2021, tiene por objetivo explorar un conjunto de asteroides cerca de Júpiter, conocidos como Troyanos.

De acuerdo a CNET, el primer encuentro de la nave espacial con un asteroide no ocurrirá hasta 2025 cuando "Lucy" vuele a través del cinturón principal de asteroides. Incluso así, el equipo de la misión está trabajando con grupos de astrónomos para obtener mediciones tempranas de los asteroides incluidos en el viaje de "Lucy".

En ese contexto, el 27 de marzo de este año, 26 de estos equipos se distribuyeron en un área designada para observar una de las rocas espaciales que forman parte del objetivo de la misión, llamada Polymele, cuando pasó frente a una estrella distante detrás de él.

📣 Discovery Alert! Our #LucyMission has discovered a tiny moonlet around the Jupiter Trojan asteroid Polymele, one of the mission's targets of study. Lucy was already set to visit more asteroids than any other space mission. Add one to the roster! https://t.co/6ztAthkV68