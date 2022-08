Hongos zombi: Estos son los organismos que convierten a los insectos en "muertos en vida"

Roberto García-Roa, biólogo y fotógrafo, se convirtió en el ganador de la nueva versión del concurso de fotografía de la revista BMC Ecology and Evolution, con una imagen en que capta a un hongo zombi creciendo desde una mosca.

Capturada en la jungla peruana de la provincia de Tambopata, el fotógrafo logró retratar en un primer plano las esporas de un organismo zombi, creciendo y alimentándose desde el cuerpo de un insecto.

"Las esporas del llamado hongo 'Zombie' infectan a los artrópodos infiltrándose en su exoesqueleto y en sus mentes. Como resultado, los huéspedes parasitados son obligados a migrar a un lugar favorable para el crecimiento del hongo. Aquí, esperan la muerte, momento en que el hongo se alimenta de ellos para producir cuerpos llenos de esporas que serán lanzados para infectar a más víctimas", comentó Christy Anna Hipsley, miembro del Consejo Editorial.

Existe una variedad de especies del reino fungi que actúan como colonizadores o parásitos de los artrópodos.

Por un lado, están aquellos de la familia Ophiocordyceps unilateralis, que ha sido encontrado con frecuencia desarrollándose en la cabeza de las hormigas carpinteras tropicales, en Tailandia.

Men only think about one thing* and it’s disgusting



*ophiocordyceps unilateralis pic.twitter.com/aD2FlkZkVJ