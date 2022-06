Los consideran peligrosos: Científicos chinos proponen destruir la red de satélites Starlink de Elon Musk

Investigadores militares de China publicaron un trabajo en el que hacen un llamado de preparación técnica para hacer frente a la amenaza de SpaceX, empresa del millonario Elon Musk. Es que, según los expertos del gigante asiático, la constelación de satélites representan un peligro para la seguridad de la nación.

Starlink no es como otros satélites que se encuentran en órbita alrededor de la Tierra, sino que son un complejo sistema de tecnología destinado a entregar acceso a internet a todos los que estén conectados a una antena de la empresa.

Lo que comenzó con un par de sondas lanzadas en 2019, ahora cuenta con más de 2.300 satélites rondando en las capas más cercanas de la atmósfera terrestre, pero el proyecto contempla que la red sea integrada por 42 mil de estos.

Graphic of the #StarLink #satellite constellation. Currently, 2,300 sats in orbit with a plan for 12,000. LEO and sun-synchronous. pic.twitter.com/HBOMlCGU64

"Se debe adoptar una combinación de métodos de muerte suave y dura para que algunos satélites Starlink pierdan sus funciones y destruyan el sistema operativo de la constelación", escribieron los investigadores, liderados por Ren Yuanzhen.

El país asiático ya cuenta con una variedad de tecnología que permite eliminar este tipo de amenazas. Desde láser para freír sistemas, armas cibernéticas para hackear cualquier sistema, y antisatélites de larga distancia, pero estas podrían ser ineficientes ante la compleja red de Starlink.

One single Starlink satellite close up video compared to an International Space Station animation. Identical equipment used for both occasions, altitude of the Starlink satellite is unknown, but images were taken 1,5 days after launch, so should be at around 300km or more. pic.twitter.com/xNZqtQiNWN