Viruela del mono: Estas son las razones por las que la OMS podría cambiar el nombre de la enfermedad

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se encuentra colaborando con expertos para evaluar el cambio de nombre a la enfermedad que hasta ahora conocemos como la "viruela del mono". El director general de la organización, Tedros Adhanom, informó sobre la iniciativa este martes 14 de junio.

La decisión fue tomada después de que más de 30 científicos publicaron un documento sobre la urgencia que se le debe dar al cambio de nombre de la enfermedad.

hMPXV no suena tan conocido como "viruela del mono", a pesar de que se trata de lo mismo. Esta enfermedad viral se había mantenido fuera del radar de la mayoría de los países del mundo, pero ahora, según los últimos reportes de la OMS, más de 1.600 casos se han diagnosticado y 1.500 pacientes más se encuentran bajo la categoría de sospechosos en 46 naciones del mundo.

"So far this year, more than 1,600 confirmed cases and almost 1,500 suspected cases of #monkeypox have been reported to WHO from 39 countries – including seven countries where monkeypox has been detected for years, and 32 newly-affected countries"-@DrTedros