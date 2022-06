Supergusanos podrían ser la clave para el reciclaje del plástico

Material de embalaje, cubiertos desechables, cajas de CD: el poliestireno es una de las formas más comunes de plástico, pero reciclarlo no es fácil y la gran mayoría termina en vertederos, o llega a los océanos donde amenaza la vida marina.

Científicos de la Universidad de Queensland, en Australia, descubrieron, sin embargo, que los supergusanos, como se conoce a las larvas de los escarabajos oscuros Zophobas morio, con gusto se comen esta sustancia, y sus enzimas intestinales podrían ser la clave para tasas de reciclaje más altas.

Chris Rinke, quien dirigió un estudio publicado el jueves en la revista Microbial Genomics, dijo a la AFP que reportes anteriores habían demostrado que los diminutos gusanos de cera y los gusanos de la harina (que también son larvas de escarabajo) tenían buenas credenciales por comer plástico.

"Así que nos planteamos la hipótesis de que los supergusanos, que son mucho más grandes, pueden comer incluso más", explicó.

