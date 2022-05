"Houston, tenemos un problema": Estas son las extrañas señales que está emitiendo la nave espacial Voyager 1

28 may. 2022 - 15:00 hrs.

En 1977, la NASA envió a la sonda espacial conocida como Voyager 1 a un viaje que no tendrá retorno. Ahora, 45 años más tarde, está presentando problemas que tienen confundidos a los expertos de la agencia espacial.

Existe una posibilidad que el hostil y altamente radioactivo ambiente del espacio interestelar podría estar dañando los sistemas de la nave.

A pesar de las dificultades, Voyager 1 continúa enviando datos a la Tierra con la información que puede detectar del espacio interestelar, con los pocos sensores que continúan funcionando, después de que gran parte de sus funciones fueran apagadas como una medida para ahorrar energía.

This little dot is Earth about 6 Billion kilometers away taken by Voyager 1, as it was leaving our solar system #Space pic.twitter.com/Biv3rPnsnW — Science Explorist (@SciExplorist) May 23, 2022

¿Cuáles son los problemas?

Si bien los datos científicos continúan operando con normalidad, la codificación de los datos del sistema de articulación y actitud son los que estarían fallando.

Según informaron en un comunicado desde el Laboratorio de Propulsión Jet, la antena que apunta directamente hacia nuestro planeta para permitir que viaje la información se encuentra en su ubicación programada y funcionando correctamente.

My gift is tenacity. My twin and I are the most distant human-made objects from Earth and the first to communicate from interstellar space. We’re still going strong, more than 43 years in space! https://t.co/XwQF4ZBm9w



What’s YOUR unique talent? #UniqueTalentDay pic.twitter.com/bZd0hLNfAN — NASA Voyager (@NASAVoyager) November 24, 2020

El problema sería que los datos recopilados por esta antena no estarían siendo codificados correctamente por los sistemas antes de ser enviados a los científicos.

Según informaron desde la agencia espacial, los expertos continúan trabajando en buscar una solución para este problema, pero la distancia entre los objetos no lo hace nada fácil. Es que la información demora 20 horas y 33 minutos en llegar de un punto a otro.

Flying in the eerily silent & vast darkness of space, @NASAVoyager 2 has been cruising with no communication from Earth since March because of upgrades to ground antennas. Today, commands sent from Earth – 11+ billion miles away – were received: https://t.co/77HbVx3gxF pic.twitter.com/VMmX5q7wf9 — Thomas Zurbuchen (@Dr_ThomasZ) October 31, 2020

Afortunadamente, este error no se ha presentado en la nave gemela, el Voyager 2, lanzada en la misma época.

