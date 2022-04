3 bebidas que deberían tomar todos los diabéticos

27 abr. 2022 - 13:00 hrs.

Las bebidas carbonatadas, los cafés azucarados y con crema deberían ser evitados por las personas que tienen diabetes, debido a que pueden tener efectos negativos en los porcentajes de glucosa en el torrente sanguíneo. Es que el desbalance en este indicador podría, a largo plazo, poner en riesgo la salud.

Pero no poder tomar ciertas bebidas, no significa que todo esté perdido. De hecho, existen plantas con las que puedes preparar no solo deliciosas infusiones, que además de entregar un gran sabor, podrían ayudarte con algunas de las complicaciones de la enfermedad.

Té negro

Esta bebida clásica contiene excelentes antioxidantes, la lasaflavinas y lasarubiginas, que tienen propiedades antiinflamatorias y que se ha investigado por su potencial para poder disminuir los niveles de azúcar en la sangre.

Incluso, estudios en humanos y ratones, observaron que el tomar té negro puede mejorar la secreción de insulina por parte del páncreas. Tener niveles saludables de esta hormona es la clave para evitar ser diagnosticado con diabetes tipo 2.

Té verde

Hace unos años, el té verde se volvió la nueva obsesión de la industria de la salud, debido a que su consumo regular fue asociado con la pérdida de peso, según diferentes investigaciones. Si bien, mantener un peso adecuado es de gran utilidad para las personas con diabetes, este no es el único beneficio que la bebida ofrece.

Es que gracias a una revisión bibliográfica, los expertos descubrieron que el compuesto galato de epigalocatequina o EGG, por sus siglas en inglés. Esta sustancia permite que más glucosa entre al tejido muscular, en vez de acumularse en las arterias.

Té de hibisco

Esta preparación se realiza con la flor del hibisco y también es conocida como té o agua de Jamaica. Si bien, puede que no te suene su nombre, en Chile es altamente comercializada y podría ser muy recomendada.

Es que esta infusión tiene claros beneficios para la salud. Varios estudios demostraron su capacidad para disminuir la presión sanguínea, un indicador que es igual de importante para personas hipertensas, como para diabéticos.

Además, en otros trabajos ha quedado en evidencia que los componentes del té de hibisco también pueden ayudar a revertir la resistencia a la insulina, condición que se puede considerar como la etapa previa al diagnóstico de diabetes.