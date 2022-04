¿Por qué el corazón de Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters, pesaba el doble de lo normal cuando falleció?

Ha pasado una semana desde que Foo Fighters confirmó el repentino fallecimiento de su baterista, Taylor Hawkins. El músico, de 50 años, fue encontrado sin vida en su habitación del hotel en que se alojaban en Colombia, mientras la agrupación se preparaba para participar del Festival Estéreo Picnic 2022.

Desde entonces, el parte médico confirmó que al momento de su deceso se encontraron en su organismo al menos 10 drogas diferentes, como antidepresivos y opiáceos de diversos tipos. Pero otro detalle que llamó la atención fue el anormal tamaño que tenía su corazón.

Según informaron los médicos, el corazón de Hawkins pesaba "al menos 600 gramos", según reportó el Daily Mail, cuando el órgano como máximo debería alcanzar no más de 350 gramos. Según los resultados forenses, esto podría explicar la causa de su muerte.

¿Por qué era tan grande su corazón?

Si bien no hay certeza por el caso particular del baterista, existen una serie de razones que podrían explicar el tamaño del corazón.

Según el sitio de Clínica Mayo, algunas de las razones por las que se puede tener un agrandamiento del órgano (cardiomegalia) son:

Alta presión arterial

Enfermedades asociadas a las válvulas del corazón

Cardiomiopatía

Hipertensión pulmonar

Anemia

Enfermedades a la tiroides

Hemocromatosis (exceso de hierro en el cuerpo)

Pero pareciera ser que el tamaño del corazón de Hawkins era una condición conocida, y de poca preocupación para el baterista. Es que en su última entrevista con la revista Rolling Stone, en junio del año pasado, Hawkins comentó sobre su estado de salud.

"Estoy sano. Estoy bien... Tengo sinusitis graves. Y me acabo de enterar por mi médico, me hizo todos los análisis de sangre, me revisó el corazón y me dijo: 'Amigo, estás en una forma increíble. Tu corazón es grande, porque haces mucho ejercicio. Es como el corazón de un corredor'. Y eso está bien", contó a la revista estadounidense.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

