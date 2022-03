¿Tienen fecha de vencimiento? Esta es la cantidad de semanas que puede durar un huevo

Los huevos son una excelente fuente de proteína y vitaminas. Su versatilidad al momento de la cocción lo hace un ingrediente casi indispensable, pero se debe tener mucho cuidado con su manipulación, ya que es de aquellos alimentos con la capacidad de transmitir el virus de la salmonela.

A pesar de que en varios países son procesados para evitar la contaminación, precauciones como la refrigeración y evitar lavarlos podrían ayudar a su mejor conservación. Además, respetar las fechas de vencimiento de los envasados podría evitar que sufras de una infección estomacal.

Es que, a pesar de lo que se podría pensar, los huevos sí tienen una fecha de vencimiento. Si los compras en el supermercado, esta puede venir explícitamente marcada. Este es considerado el límite para el consumo seguro del alimento.

¿Cuánto tiempo pueden durar los huevos?

Si compras huevos que no son distribuidos por grandes avícolas, y tienes la duda de si los puedes consumir, la recomendación generales es que, si están bien refrigerados, pueden ser consumidos entre 4 y 5 semanas después de que fueron envasados o recolectados, según el Centro de Seguridad del Huevo.

Transcurridas las 5 semanas, no es que se vuelvan incomibles, pero ya no será un alimento fresco y se corre el riesgo de que más de alguno no se encuentre en buen estado. Pero aun así, mientras los tengas refrigerados y alejados de bacterias u hongos, no deberías tener problemas para consumirlos.

Ahora, siempre ten en mente que puedes saber si es que un huevo está malo por señales como el olor, la textura y la coloración interior o exterior del alimento.

