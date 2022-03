Los médicos le advirtieron que podría morir: Este es el complicado trastorno del sueño que afecta a Shaquille O'Neal

El exbasquetbolista estadounidense Shaquille O'Neal, de 50 años y de 2,16 metros de altura, es una sensación en las redes sociales. Es que desde que se retiró del deporte, ha expandido su carrera. Ahora, en una entrevista con la revista GQ, O'Neal se sinceró sobre su estado de salud.

Es que una vez que dejó las canchas, la sanidad de su cuerpo se convirtió en la menor de sus preocupaciones. A sus 50 años, el también DJ contó que: "Un día miré hacia abajo y me dije: 'Maldita sea'. Mi barriga cae por encima de mi cinturón".

Esta fue una de las señales de alerta que recibió. Luego, cuando fue al médico, las declaraciones de su especialista fueron más drásticas.

"Cuando juegas, vas al médico para que te revise y haga un examen físico. Pero yo no he jugado en 11 años, entonces, para qué iba a ir al médico, ¿no? Así que cuando volví después de tanto tiempo, había algunas cosas que no sabía. En uno de esos controles, el médico me dijo: ‘Oye, tienes apnea del sueño. La apnea del sueño puede causar hipertensión o accidentes cerebro vasculares, podrías morir’", contó a la revista estadounidense.

¿Qué es la apnea del sueño?

Este tipo de trastorno del sueño ocurre cuando las personas dejan de respirar, por diferentes periodos de tiempo, mientras duermen. Como los médicos le advirtieron a Shaq, esta condición se puede volver extremadamente grave, ya que de mantenerse sin tratar, produce peligrosos problemas cardiacos.

La falta de un buen descanso durante la noche, además de afectar directamente tus órganos, puede que afecte situaciones de tu vida diaria, como tu desempeño laboral, tus reacciones ante el peligro (fundamentales al momento de conducir) y tus impulsos.

Según el sitio Manual MSD, es común que las personas con sobrepeso, de mayor edad, o que consuman mucho alcohol, altas dosis de antidepresivos o sedantes, tengan más probabilidades de padecer el trastorno.

Los ronquidos extremadamente fuertes son la manifestación más habitual entre los diagnosticados. Otros de los síntomas habituales, según el sitio WebMD, son:

Fatiga o somnolencia durante el día

Sueño intranquilo

Te despiertas varias veces durante la noche

Boca seca o dolor de garganta al despertar

Sensación como que te estás ahogando mientras duermes

Problemas para concentrarte o recordar

Depresión o ansiedad

Ganas constantes de orinar durante la noche

Sudor nocturno

Disfunción sexual

Dolores de cabeza

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

Todo sobre Salud

Todo sobre Famosos