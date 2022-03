"Potencialmente peligroso": Asteroide del tamaño de dos canchas de fútbol se acercará a la Tierra este jueves

Este jueves 24 de marzo, la Tierra se volverá a enfrentar a una posible dificultad causada por uno de los miles de millones de cuerpos celestes que viajan por el universo. Es que diferentes entidades han informado que se acercará al planeta un nuevo asteroide "potencialmente peligroso".

Se trata de la roca espacial llamada 2013 B076, que es parte de los asteroides Apollo. Esta clasificación la recibió debido a que es uno de los Objetos Cercanos a la Tierra monitoreados por los especialistas.

Object name ☄️: (2013 BO76)



Is potentially hazardous 😱



Close approach date 🗓️: 2022-Mar-24 22:55



Estimated diameter 📏: 202.56 to 452.94 meters



Relative velocity: 49513.45 km/h