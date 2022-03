Este es el extraño tipo de cáncer que afectó a "El Profesor" de la Casa de Papel cuando tenía solo 30 años

El actor español, Álvaro Morte, de 47 años, saltó al estrellato mundial luego de interpretar a Sergio Marquina o El Profesor en la exitosa serie de Netflix, "La casa de papel". Pero mucho antes de que el mundo lo conociera como un metódico ladrón, a los 30 años se enfrentó un grave problema médico luego de que apareciera un tumor maligno en su muslo.

Ahora, 17 años más tarde de su diagnóstico, el actor ha reflexionado en varios medios lo que fue enfrentarse al cáncer.

"Lo peor de una enfermedad es sentirse enfermo. Lo que a mí me funcionó para enfrentarme a ello fue sentirme vivo. Al principio creía que me iba a morir, que me cortaban la pierna... Y no ha pasado nada. No obstante, en ese tiempo pensaba: si me muero dentro de tres meses, ¿puedo hacerlo tranquilo? ¿He respetado a la gente que me rodea y que me quiere? ¿He sido fiel a mis principios?", reflexionó el actor español.

¿Qué tipo de cáncer crece en el muslo?

Las células cancerígenas pueden afectar a todo tipo de tejidos. Cuando estas se replican en los tejidos adiposos, o sea la grasa natural del organismo, se le conoce como liposarcoma.

Este tipo de cáncer no es de los más diagnosticados en el mundo, pero cuando se presenta, normalmente crece en el abdomen, muslos o detrás de la rodilla y en personas de entre 50 y 60 años, según la Sociedad Americana del Cáncer.

¿Cuáles son los síntomas?

Dependiendo del tipo de crecimiento que tengas, puede que un comienzo el tumor comience a desarrollarse sin dolor o molestia. Mientras, que en otras personas, el crecimiento provocará que otras estructuras fundamentales sean aplastadas, lo que deriva en dolor o diferentes malestares.

Según el sitio oficial de Johns Hopkins Medicine alguno de los síntomas más comunes de esta enfermedad son:

Aparición y crecimiento persistente de un tumor o masa en cualquier parte del cuerpo.

Inflamación dolorosa o adormecimiento de la zona que rodea la masa.

Sangre, coloración negra o alquitranadas de las heces.

Vómito con sangre.

Dolor abdominal o cólicos.

Para poder confirmar el diagnóstico, el médico podrá realizar una biopsia en la masa. A pesar de que la mayoría de estos tumores son malignos, es importante confirmar el diagnóstico antes de actuar.

Esto, además, ayudará a clasificarlo como uno de los cinco tipos de liposarcoma. La principal diferencia de estos, está en características específicas de las células y la velocidad con la que crece la masa.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

