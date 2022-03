Esta es la función que cumplirá el cohete más poderoso construido por la NASA

Este 17 de marzo, la NASA lanzará al espacio el cohete más grande, poderoso y caro que se ha construido por la agencia, hasta el momento. Se trata del Space Launch System, el SLS. La tecnología utilizada para este sistema ayudará a perfilar las investigaciones del espacio profundo programadas para el futuro.

Durante el día, el cohete será trasladado por 6 kilómetros desde el hangar del Centro Espacial Kennedy, en Florida, al sitio de despegue. En el cohete se encontrará la nave Orión, estructura que se espera que en el futuro pueda trasladar a seres humanos.

Get an SLS 101 lesson prior to rollout by checking out our SLS Reference Guide: This document is designed to serve as a general reference for the SLS rocket's initial Block 1 configuration used for NASA's early #Artemis missions.

Esta es una impresionante estructura, que alcanza a medir 111 metros de altura y pesa cerca de 130 toneladas. Está pensada para que sea capaz de trasladar hasta 46 toneladas de carga, y se estima que la producción y lanzamiento de la nave cuesta unos 4,1 mil millones de dólares.

Al igual que el modelo Starship de SpaceX, se espera que el SLS sea el responsable de la investigación del espacio profundo. Es una nave que está pensada para poder llegar a Marte, pero actualmente forma parte de la misión Artemis de la NASA.

Durante el jueves 17 de marzo, se realizará el primer paso de prueba, en el que se demostrará el funcionamiento de todos los sistemas y protocolos del cohete, pero la nave no se despegará del suelo. Se estima que la prueba durará entre 6 y 12 horas.

This illustration will soon be a reality! In a couple of days, the SLS and @NASA_Orion will roll out of the VAB at @NASAKennedy for its final test before launch of @NASAArtemis I. Will you be watching rollout live?



Coverage info HERE >>