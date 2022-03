¿Habrá más variantes del coronavirus después de Ómicron? Esto dicen los expertos

La notoria disminución de los contagios por coronavirus en el país (este martes se registró la cifra más baja desde el 19 de enero), permite soñar con lo que sería una vuelta a la normalidad, pero la realidad es que el futuro continúa siendo altamente incierto.

Mientras en Chile esperamos un cambio de mando con nuevas medidas, en Estados Unidos, el presidente Joe Biden anunció nuevos planes para que los ciudadanos retomen las actividades normales, después de dos años de pandemia.

En Chile, gran parte de la población ha sido vacunada, y ya se ha comenzado con el refuerzo de anticuerpos a través de la cuarta dosis.

Pero estos detalles no son indicadores de que hemos llegado al esperado "fin de la pandemia". Aún falta alcanzar una etapa de control del virus en la que este se vuelva endémico, afectando a pequeñas cantidades de población en sectores definidos.

Mientras esto no ocurra, el SARS-CoV-2 aún tiene la posibilidad de mutar, infectando incluso a aquellas personas que ya sobrevivieron a la enfermedad.

Alcohol gel y mascarilla quirúrgica

¿Habrá más variantes?

Aprender a vivir con el coronavirus incluye estar preparado para la aparición de nuevas variantes, al menos por el momento. Así cómo Ómicron apareció repentinamente, se podría identificar una nueva mutación.

"Tendremos nuevas variantes, el Covid no se irá. No creo que sea probable que desaparezca, ni que se elimine, y ciertamente no es probable que se erradique," comentó la profesora de medicina de emergencia de la Universidad de California, Jeanne Noble, a la revista Health.

Se desconoce cuándo podría aparecer una mutación diferente, y cómo serán sus síntomas o si generará cuadros más o menos graves que las que ya conocemos.

"No hay razón para pensar que estamos fuera de peligro y sí para pensar que podría llegar otra ola o variante (...) No sabemos exactamente cuándo llegará, pero tenemos que estar preparados para cuando lo haga", explicó a la revista especializada la profesora de la Universidad de Nueva York, Anna Bershteyn.

