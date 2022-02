Estas son 4 formas en que puedes hacer el nudo de tus corbatas

¿Se acercan las clases presenciales y no recuerdas cómo anudar la corbata del uniforme? Es que después de tantos meses sin asistir a las aulas o incluso a la oficina, puede que ya se te haya olvidado.

Las corbatas son una señal de elegancia y formalidad, que en ciertas situaciones sociales parecieran ser una obligación, pero que se pueden volver un dolor de cabeza si es que no estás acostumbrado a anudarlas.

Existe una variedad de formas en que puedes anudar una corbata, dependiendo del tamaño, simetría y forma que quieres que tenga el nudo. Algunos pueden ser muy elaborados, pero los nudos clásicos te permitirán alcanzar la formalidad que necesitas.

Estos son algunas formas en que puedes anudar tu corbata:

Nudo francés

También conocido como el "Four in hand", este es uno de los más comunes, fáciles y elegantes que puedes hacer. Este tiene una parte central más pequeña y no queda totalmente simétrica.

Para poder realizarlo sigue estos pasos:

Comienza con el lado ancho de la corbata a la derecha. Lo primero es cruzar el lado grueso por sobre la punta más delgada. Debes darle la vuelta completa para que la punta gruesa vuelva a la derecha, pero por abajo. Vuelve a cruzar la parte gruesa por encima de la primera vuelta, una vez que llegues atrás lleva la punta hacia arriba y crúzala frente al nudo. Haz pasar la punta por debajo del último círculo que hiciste y aprieta el nudo tirando suavemente. Ajusta para alinear con el cuello de la camisa.

Nudo simple

El nudo simple es una versión abreviada del francés. Es uno de los más fáciles de aprender, porque tiene la menor cantidad de pasos, pero, por lo mismo, es más difícil de desanudar. Para poder hacerlo, solo debes mover la punta gruesa de tu corbata.

Comienza con las puntas de la corbata al revés, o sea, con las costuras hacia arriba. El lado grueso a la derecha y siempre más largo que el delgado. Cruza la punta gruesa por detrás de la delgada y luego por encima hacia la derecha, de forma que una vez que pase por delante, sea la cara frontal de la tela la que queda visible. Pasa el extremo grueso por atrás y el centro del nudo, hacia tu cuello. Lleva la punta hacia abajo por detrás de la tela que recién enrollaste alrededor de la punta delgada. Tira suavemente para apretar el nudo y acomódalo.

Nudo half Windsor

Este tipo de nudo es uno de los más versátiles, aplicable para diferentes ocasiones profesionales y formales. Es de tamaño mediano, por lo que es recomendado para las corbatas con telas delgadas o medianamente gruesas.

El lado grueso de la corbata va hacia la izquierda y más largo que el pequeño. Cruza la punta gruesa sobre la pequeña. Vuelve a cruzarla, esta vez por detrás, para que vuelva a la izquierda. Luego, toma la punta y la llevas hacia el cuello, por delante del lazo. Debes cruzar la punta hacia atrás, por el centro. Luego, llevas la punta gruesa para que cruce por delante y encima del nudo, debe quedar en el lado izquierdo. Vuelve a cruzarla de atrás hacia adelante por el centro del nudo. Pasa la punta gruesa por el pedazo de tela que cruza horizontalmente el nudo. Tira suavemente y acomoda.

Nudo Windsor

De todas las maneras en esta lista, esta es una de las más complicadas de realizar, pues requiere un poco de paciencia y precisión.

Se trata de un nudo completamente triangular, que funciona mejor con las camisas de cuello más ancho, debido a que tienen un tamaño más grande.

El lado grueso de la corbata va hacia la izquierda y más largo que el pequeño. Cruza la punta gruesa sobre la pequeña. En vez de enrollarla alrededor de la punta delgada, vas a cruzar por atrás del nudo la punta gruesa. Con la punta gruesa delante del nudo, vas a cruzarla por detrás, para que vuelva al lado izquierdo. Enróllala sobre el cuello del lado izquierdo (los mismos movimientos del punto 3). Cruza la punta gruesa por el frente del nudo. Llévala hacia el cuello, por detrás del nudo. Hazla pasar por debajo de la tela que quedo frente del anudado. Tira suavemente y acomódala en el cuello.

