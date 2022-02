Para evitar el dolor de espalda y la mala postura: Esta es la altura ideal que deberían tener los muebles de la cocina

Julia Child fue rostro de los programas de cocina estadounidenses, en general desconocidos para los chilenos, por lo menos hasta que pudimos ver la película "Julie & Julia" de Meryl Streep. La mujer nacida en el estado de California introdujo a los estadounidenses a la comida francesa, pero por más que todo es recordada por su gran estatura.

Julia medía 1,92 metros, mucho más alta que el promedio de la población femenina del mundo. Por esto es que todas las cocinas utilizadas por la mujer debieron ser adaptadas, con mesones 5 centímetros más elevados que el resto.

I went more pop culture at the Smithsonian - Julia Child’s kitchen. ???‍? pic.twitter.com/yaJuzlcB8M