Agua líquida en Marte: Hace solo 2 mil millones de años podría haber fluido bajo la superficie marciana

Las discusiones sobre la presencia de agua en Marte continuarán por lo menos hasta que exista evidencia que pruebe, sin dejar ninguna duda, cuáles fueron las condiciones previas en el planeta.

Ahora, una investigación, a través de observación de imágenes de la superficie del planeta, estima que, hace no mucho tiempo, se podría haber encontrado agua en estado líquido.

Con estos nuevos datos, los científicos indican que en vez de 3 mil millones de años atrás, el "planeta rojo" habría tenido agua "solo" hace 2 mil millones de años. Si bien, para los humanos esta cifra es enorme, de hecho, para esa fecha ni los dinosaurios rondaban la Tierra, en cifras astronómicas es bastante poco.

Esto se pudo calcular gracias a los datos capturados por el Orbitador de Reconocimiento de Marte (MRO, por sus siglas en inglés) de la NASA, un satélite que desde el 2006 obtiene fotografías en alta resolución de la superficie marciana.

"Parte de la relevancia del MRO es que nuestra imágenes del planeta se vuelven cada vez más detalladas", comentó a través de un comunicado Leslie Tamppari, directora del proyecto MRO en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la agencia espacial estadounidense.

Para obtener estos resultados, durante años, los expertos estudiaron los diversos depósitos de sal en las diferentes regiones del planeta. Gracias a la construcción de un modelo, determinaron que la cantidad de cráteres que se encuentran son un indicador de "edad" de estos depósitos.

Mientras menos cráteres se encuentren, más jóvenes son los restos de sal, y, por lo tanto, hace menos tiempo ocurrió la desertificación de dicha región.

