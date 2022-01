La "Estrella de la Muerte" de Saturno podría albergar un mundo oceánico subterráneo

El gigante gaseoso, Saturno, además de tener anillos que lo rodean, cuenta con 82 lunas orbitando a su alrededor. Estas varían en tamaño, formas, composición y color; y si bien cada una de estas tiene sus propias características, una es mucho más llamativa que el resto.

Llamada Mimas, nombre proveniente de la mitología griega, esta luna salta a la vista solo por su apariencia. Ese satélite está cubierto por una capa de hielo que alcanza los 31 kilómetros de espesor. Su superficie helada parece más una roca abollada y tiene un particular parecido con la "Estrella de la Muerte", de las películas de "La Guerra de las Galaxias" (Star Wars), debido a un gigantesco cráter.

Pero además, el cuerpo celeste destaca por la posibilidad de que albergue un sistema de agua subterráneo, o al menos eso creen los científicos.

"Cuando observamos un cuerpo como Mimas, parece una roca pequeña, fría y muerta", señaló Alyssa Rhoden, autora principal de una investigación sobre esta luna.

Según han determinado los científicos, Mimas, al moverse alrededor alrededor de Saturno se tambalea de un lado al otro. Si fuera un objeto rocoso y denso, este movimiento no debería ocurrir.

Six Saturnian wonders in one frame: Janus, a moon that gravitationally dances w/ another; Pandora, near a weaved F ring; Enceladus, a waterworld gushing spurts into space; Rhea, Saturn's second largest moon; Mimas, the "Death Star"; and Saturn's rings. Wow.

Credit: NASA/JPL/SSI pic.twitter.com/KssrQptIyF