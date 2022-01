Estudio afirma que las personas obsesionadas con las vidas de los famosos serían menos inteligentes

¿No te pierdes ninguno de los capítulos de "Keeping Up With the Kardashians"? ¿Ya memorizaste quién es la pareja de Charli D'Amelio? ¿Sabes cuántos vestidos usó Paris Hilton en su matrimonio? Si respondiste que sí a todas estas preguntas, lamentamos informarte que tus capacidades cognitivas podrían ser más bajas que las de aquellos que no tienen idea sobre quiénes estamos hablando.

No lo decimos nosotros, sino que es el resultado de un estudio húngaro que asegura que las personas obsesionadas con la vida de los famosos no serían tan inteligentes.

El polémico trabajo fue publicado en la revista BMC Psychology, y contó con la participación de 1.763 húngaros voluntarios, los que contestaron un cuestionario formulado para medir qué tanto saben de los famosos y qué tan inteligentes son.

¿Cómo llegaron a esta conclusión?

Gracias a una escala de obsesión con celebridades se definieron 3 niveles, los que van desde "uso social" a categorizar actitudes "al límite de lo patológico".

Algunas de las preguntas que hicieron fueron:

Si tuviera la suerte de conocer a mi celebridad favorita y me pidiera que hiciera algo ilegal como favor, probablemente lo haría.

A menudo me siento obligado a aprender los hábitos personales de mi celebridad favorita.

Así fue cómo descubrieron una tendencia, quienes tenían las puntuaciones más altas en la escala de obsesión, también tenían los peores resultados en las pruebas cognitivas.

Si bien, en la publicación aseguran que el trabajo está libre de sesgo social o cultural, los investigadores no fueron capaces de determinar el orden de la correlación. O sea, no se pudo establecer si las personas serían menos inteligentes porque consumen mucho contenido de las celebridades, o se sienten atraídas a esta información porque tienen las deficiencias desde antes.

"Los estudios futuros deberían buscar apoyo para nuestra sugerencia de que el esfuerzo cognitivo en mantener la atención en una celebridad favorita, puede interferir con el desempeño de la persona en tareas que requieren atención y otras habilidades cognitivas", comentaron los investigadores a PsyPost.

