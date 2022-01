¿Por qué una canción de los Bee Gees podría salvarte la vida?

Supongamos el siguiente escenario: estás en una situación de emergencia, porque repentinamente alguien cerca de ti requiere de atención inmediata. Un masaje cardíaco podría salvarle la vida y aunque pueda sonar intimidante, es un poco menos complejo de lo que se piensa.

La reanimación cardio pulmonar (RCP) requiere de compresiones torácicas para entregar asistencia médica a personas que han sufrido de accidentes en las que se detuvieron los latidos de su corazón, como en un ataque cardíaco o casi ahogamiento.

A las personas que no han recibido capacitación formal ante emergencias, se les recomienda seguir ciertas recomendaciones que en Meganoticias.cl detallamos a continuación.

¿Cómo realizar RCP?

La clave está en comprimir el pecho entre 100 a 120 veces por minuto, sin detenerse para hacer respiración boca a boca, también conocida como "respiración de rescate".

Para mantener el ritmo, una popular canción del grupo musical Bee Gees podría ayudar a cualquier persona sin la experiencia necesaria en la efectividad de esta maniobra de rescate. Stayin' Alive, la canción más famosa del cuarteto estadounidense, tiene el ritmo perfecto para seguir.

Esta es la maniobra que puedes aplicar en adultos o adolescentes. En el caso de niños y bebés, se debe adaptar la técnica de compresión para el tamaño con quién se está tratando, pero el ritmo que se debe seguir es un poco más rápido, adecuando la intensidad al cuerpo de la persona.

¿Qué canciones te pueden ayudar?

Probablemente, conoces la famosísima canción de los Bee Gees, que incluso la letra podría ayudarte con la reanimación, pero no es la única que cumple con los tiempos necesarios.

Si eres de otra generación, y esta música de los 70' no es tu fuerte, la organización Hands Only CPR, recomienda que uses otros populares singles como:

