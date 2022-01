En pleno partido: Así es como una estudiante de medicina advirtió a entrenador de hockey sobre un lunar cancerígeno

"El lunar en la parte de atrás de su cuello es posiblemente canceroso. Por favor vaya a ver un médico", fue el mensaje que escribió en su celular la estudiante de medicina de la Universidad de Washington, Nadia Popovici, de 22 años.

Mientras presionaba el teléfono contra la protección de plexiglás que separa la cancha de hockey de la audiencia, la joven hacía de todo para llamar la atención del entrenador de los Vancouver Canucks, Brian Hamilton.

El entrenador, quién no sabía sobre la mancha en su cuello, logró ver el mensaje y se preocupó.

Luego de una consulta con los médicos del equipo, decidió realizar una biopsia y remover el lunar por completo. En solo unos días el laboratorio le confirmó que se trataba de una masa cancerígena.

"El médico me dijo que si ignoraba esto durante cuatro o cinco años, no estaría aquí", comentó el entrenador de los Vancouver Canucks.

El 1 de enero, el equipo de hockey liberó un mensaje de parte de Hamilton con el que esperaba dar con el paradero de la joven que "alargó su vida". Gracias a la comunidad de fanáticos, se volvieron a encontrar.

The internet community helped us find Brian's hero, Nadia, and tonight they met in person where he got to express his sincerest thank you to her for saving his life.



