¿Pueden beber los diabéticos en Año Nuevo? Así es como te puedes preparar para recibir el 2022

Las personas con diabetes requieren de una estricta alimentación para poder mantener el azúcar controlada, pero es común que se "suelten las riendas" durante las celebraciones de fin de año.

Ya sea la copa de espumante, la cábala de las 12 uvas, la cena e incluso el picoteo, podrían modificar los niveles de glucosa a los que están acostumbrados.

Dependiendo de cada persona, y las recomendaciones médicas, no tienes por qué perderte de las tradiciones o celebraciones. Estos son algunos de los consejos que puedes seguir para cuidarte y festejar.

Prepárate antes

Controla y conoce cómo se comporta tu condición. Si necesitas de medicamentos, insulina o un glucómetro, no olvides llevarlo.

Si no cenarás en tu casa, y al lugar al que vas no tienen pensado un menú amigable, entonces no dudes en llevar tu propia comida. Tus amigos y cercanos no se sentirán ofendidos y lo deberían entender.

Durante la comida

Ya llegaste a la fiesta y entraste en un ambiente de celebración. ¡No olvides algunos consejos! Trata de evitar el picoteo, a menos que sean verduras o frutas.

Elige comidas altas en proteínas, con muchos vegetales verdes y controla las porciones de los carbohidratos, como las papas.

Durante el postre, prioriza las porciones de fruta y evita preparaciones con harina refinada, azúcar añadida o grasa.

Desde Apollo Sugar Clinics, recomiendan concentrarte en conversar con tus amigos o familia y tomar una corta caminata después de comer, o en su defecto, darlo todo bailando el resto de la noche.

Si vas a beber

El alcohol afecta directamente a los diabéticos. Esta bebida puede causar peligrosas hipoglucemias, ya que disminuye la eficiencia del hígado para liberar glucosa.

La caída en el azúcar puede afectarte de inmediato o hasta 12 horas después de beber, y los síntomas se pueden confundir con el estado de ebriedad. Mareos, somnolencia, movimientos inestables y dificultad para hablar, son algunos de estos.

La indicación general es no consumir más de dos vasos, y siempre hacerlo con comida en el estómago. Además, desde la comunidad británica de diabetes, recomiendan monitorear regularmente los niveles de glucosa si vas a beber.

Si es que vas a necesitar de insulina, ten mucho cuidado, porque será más fácil cometer un error de cálculo.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

