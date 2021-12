Última lluvia de estrellas del año: Estos son los lugares en que se pueden ver las Úrsidas

Después de un año de eventos astronómicos, como eclipses lunares, solares y muchas lluvias de estrellas, el planeta podrá presenciar la última lluvia de meteoros del año.

Se trata de las lluvias de estrellas Úrsidas, que estará activa en la bóveda estelar desde el 17 al 26 de diciembre. Durante esta fecha, los meteoros provenientes del cometa 8P/Tuttle, entrarán en contacto con la atmósfera terrestre, convirtiéndolos en bolas luminosas.

#Space: the lovely green #coma of #comet 8P/Tuttle passing near M33, the Triangulum #galaxyhttps://t.co/7TQUi4dPWA via @apod pic.twitter.com/Fu4LYa7V8C