Fibromialgia: Así es el dolor crónico que padece Lady Gaga y que incluso la ha obligado a suspender conciertos

En 2018, Lady Gaga se preparaba para realizar 10 presentaciones en Europa por el Joanne World Tour. Se encontraba en uno de los mejores momentos de su carrera, pero dos días antes de su concierto en la Arena O2 de Londres, la cantante tomó la difícil decisión de cancelar todas sus presentaciones en Europa, por su fibromialgia.

"Lady Gaga está sufriendo de dolor severo que ha impactado en su habilidad de actuar en vivo", escribieron en un comunicado lanzado por redes sociales en aquella época.

Un año después, la artista que nació bajo el nombre de Stefani Joanne Angelina Germanotta, se refirió a su enfermedad en el documental de Netflix que retrató su vida privada, "Gaga: Five Foot Two".

En octubre de 2018, en una entrevista de promoción para Vogue comentó: "Me irrita mucho cuando las personas creen que la fibromialgia no es real... Las personas deben ser más empáticas. El dolor crónico no es una broma. Y todos los días te despiertas sin saber cómo te vas a sentir".

Es que esta es una enfermedad muy difícil de diagnosticar, y que acarrea mucho estigma, porque se trata de un dolor sin una causa aparente.

¿Qué es la fibromialgia?

Esta es una condición que ocurriría por un problema en el sistema nervioso, el que provoca dolor y sensibilidad, a menudo, en todo el cuerpo. Es una enfermedad que afecta más a mujeres que a hombres, y que tiene sus primeros síntomas durante la edad media adulta.

El dolor crónico puede generar problemas en la vida diaria de los pacientes, ya que puede provocar:

Problemas de sueño.

Depresión o angustia.

Migraña o cefalea tensional.

Problemas digestivos.

Dolor pélvico, entre otros.

El tratamiento será diferente para cada persona, pero incluye estiramientos, masajes o termoterapia. El control del estrés es muy importante para estas personas. Ejercitarse regularmente es muy relevante, pero debe ser de intensidad baja, aunque con el tiempo se puede ir aumentando la exigencia.

Además, pueden a recurrir a ciertos fármacos que les permitan dormir mejor o aliviar el dolor.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

