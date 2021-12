"No será tan grave como Delta": Doctora que descubrió la variante Ómicron explica cómo será su evolución

La doctora Angelique Coetzee, presidenta de la Asociación Médica de Sudáfrica y la profesional que descubrió la variante Ómicron del coronavirus, detalló cómo cree que evolucionará esta nueva mutación del virus, señalando, entre otras cosas, que no cree que esta llegue a ser tan grave como la variante Delta.

Las palabras de Coetzee son esperanzadoras al considerar la alarma que ha generado en varios países del mundo el aumento de los contagios debido a la variante Ómicron, y las implicancias que esta podría tener en la evolución de la pandemia.

"Es una situación que podemos manejar"

En entrevista con el diario El País, la profesional de la salud explicó cómo ha sido hasta ahora el avance de Ómicron por el sur del continente africano, señalando que "lo que estamos viendo siguen siendo casos de enfermedad leve, la mitad de los pacientes a los que atendemos a diario están dando positivo en la prueba de Covid, de entre los que vienen con síntomas del contagio".

"Por el momento, es una situación que podemos manejar, desde el punto de vista del cuidado de la salud. Presentan síntomas leves de la enfermedad y no está siendo necesario enviarles al hospital. Aunque los casos en los hospitales están empezando a crecer", agregó la doctora Coetzee.

"No será tan grave como la Delta"

Sobre el futuro de la variante Ómicron, Angelique Coetzee realiza una comparación con la actual variante del coronavirus predominante en el mundo, la Delta, explicando que predecir el futuro de Ómicron es una "pregunta difícil" de contestar.

"Lo que ya estamos comprobando es que la Ómicron se va a quedar en casos leves, con algunos graves, pero la Ómicron no será nunca tan grave, en la misma escala de casos severos que la Delta. La variante Delta era diferente y muy peligrosa", dijo.

A pesar de esto, Coetzee es cauta y advierte que "la gente no debe malinterpretarnos cuando decimos que no es tan peligrosa. En este momento, los casos graves no lo son tanto como antes".

Al respecto, ejemplifica con la situación vivida en Sudáfrica con la variante Delta, señalando que, a la tercera semana de esta, su asociación le pidió al gobierno de ese país cerrar escuelas y lugares públicos porque la gente estaba muy enferma. "Eso no está pasando ahora", dice.

Por último, la doctora Coetzee habló de los cuidados para no contagiarse de esta nueva cepa. "Es importante que la gente siga llevando la mascarilla, una buena, de buena calidad, y si es reutilizable que se lave cada día, no usar mascarillas sucias, permanecer alejados de grupos de más de 15 personas y ponerse la vacuna o el refuerzo", sostuvo.

