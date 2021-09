Estaban muy escondidas: Astrónomo chileno participa en el descubrimiento de dos galaxias ocultas

Dos galaxias distantes fueron descubiertas por un grupo de astrónomos, entre ellos el chileno de la Universidad de Chile, Valentino González.

Con los datos del radiotelescopio ALMA, ubicado en el Desierto de Atacama, se detectaron dos cuerpos astronómicos formados cerca del origen del universo y que no se habían podido ver porque estaban escondidos entremedio del polvo interestelar.

A pesar de que se formaron hace más de 13 mil millones de años, y de las décadas de investigación espacial, estas galaxias pasaron casi completamente desapercibidas por sus características.

“Descubrimos dos galaxias que tenían una impresionante cantidad de polvo, estaban literalmente tapadas a una observación óptica normal, es por ello que fue gracias al radio observatorio ALMA, con sus sofisticados equipos, que pudimos descubrirlas”, explicó Valentino González, astrónomo de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.

Es que antes de las últimas décadas, en la investigación del espacio profundo que buscan estos masivos cuerpos espaciales, se han utilizado las observaciones del Telescopio Espacial Hubble (HST) y otros grandes telescopios terrestres que analizan ondas ultravioleta.

