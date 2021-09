La empresa SpaceX lanzará a cuatro personas al espacio el miércoles en una misión de tres días, la primera que orbitará la Tierra con astronautas no profesionales a bordo, y con la que la compañía de Elon Musk ingresa en la carrera del turismo espacial.

El inicio del despegue está programado para las 00.02 horas GMT, es decir, a las 21.02 horas de Chile o las 20.02 de Florida, Estados Unidos.

Falcon 9 and Dragon on pad 39A in Florida. Five-hour launch window for @inspiration4x opens at 8:02 p.m. EDT on September 15 https://t.co/bJFjLCzWdK pic.twitter.com/e7WTsNPavA