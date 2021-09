¿Cuándo se podrán ver? Dos lluvias de estrellas iluminarán los cielos de septiembre

Si necesitas pedir un deseo al cielo, "cazar" lluvias de estrellas es tu mejor opción. Para tu suerte, durante septiembre se podrán ver dos lluvias de estrellas y se podrá ver el mejor momento, o sea el con más circulación de meteoritos, de dos de ellas.

Sin importar la lluvia de meteoritos que quieras ver, las recomendaciones generales para disfrutar de estos eventos es la misma para todos. Lo importante es la oscuridad, por lo que verlas en grandes ciudades será muy difícil.

Afortunadamente, no se requieren de grandes telescopios ni binoculares para poder observarlas, pero sí de paciencia y por lo menos tu celular para que puedas ubicar los radiantes en el cielo.

Entre el 5 y el 21 de septiembre estará activa esta lluvia de estrellas. Se produce por la entrada a la atmósfera del material que el cometa 109P/Swift-Tuttle va dejando a su paso.

El punto más álgido de actividad, durante el que se verán cerca de cinco meteoritos por hora, ocurrirá en la noche de este 10 de septiembre.

Para observarlas, debes intentar ubicar la estrella de Épsilo Persei, en la constelación de Perseo. Desde este punto parecerá como si ingresaran al cielo los meteoritos.

Perseid's

